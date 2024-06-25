Не может говорить, а общается взглядом: что известно о перенесшем сложную операцию Отаре Кушанашвили

Стало известно, что журналист Отар Кушанашвили не может говорить после перенесенной ранее операции. Популярный ведущий Отар Кушанашвили продолжает восстанавливаться после операции, которую перенес в подмосковном Красногорске.
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