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Мировое обозрение

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Премьеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам межправсовета

Премьеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам межправсовета

Правительства стран ЕАЭС редко собираются просто для галочки. Но прошедшее в Чолпон-Ате заседание межправсовета — тот случай, когда за сухими формулировками протоколов прячутся реальные изменения для бизнеса и науки.

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