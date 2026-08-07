Премьеры ЕАЭС подписали пакет документов по итогам межправсовета

Правительства стран ЕАЭС редко собираются просто для галочки. Но прошедшее в Чолпон-Ате заседание межправсовета — тот случай, когда за сухими формулировками протоколов прячутся реальные изменения для бизнеса и науки.
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