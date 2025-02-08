XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину Делегаты Белорусского военного округа на XVI съезде ВКП(б), 1930 г.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
XVI съезд ВКП(б): слово товарищу Сталину Делегаты Белорусского военного округа на XVI съезде ВКП(б), 1930 г.
Свежие комментарии