Исследовательский проект дошкольника из Куркина занял второе место на городском конкурсе

Воспитанники дошкольных групп школы №1387 в Куркине успешно продемонстрировали свои таланты и умения на региональном этапе всероссийского конкурса «Я – исследователь», который на днях прошел в главном корпусе Московского педагогического государственного университета.
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