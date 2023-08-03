Мнение: Решение ВСП об отмене решений Комиссии по предварительной проверке незаконно

Решение Высшей судебной палаты (ВСП) об отмене решений Комиссии по предварительной проверке кандидатов на должности в Высшем совете магистратуры и Высшем совете прокуроров, не прошедших оценку, является незаконным, говорит один из депутатов ПДС.