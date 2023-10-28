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Пятый канал

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«Три кита» зависти: почему возникает это чувство и есть ли от него польза

«Три кита» зависти: почему возникает это чувство и есть ли от него польза

Зависть считается одним из самых низменных чувств, которое, однако, знакомо каждому человеку. Почему люди предпочитают завидовать, вместо того чтобы отпустить ситуацию? И стоит ли с этим бороться? Об этом 5-tv.

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