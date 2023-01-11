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Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года

Foreign Policy: Турция поставляет ВСУ кассетные боеприпасы производства США с ноября 2022 года

С ноября прошлого года Турция снабжает ВСУ кассетными боеприпасами, сообщает издание Foreign Policy.  Материал составлен на основе беседы с представителями Соединенных штатов и Евросоюза.

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