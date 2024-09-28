SHAMAN призвал подумать, что вдохновляло создателей зарубежной техники

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, после критики за использование иностранной техники в своей работе обратился к «недоброжелателям», призвав их задуматься над вдохновением создателей этой техники.
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