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SHAMAN призвал подумать, что вдохновляло создателей зарубежной техники

Российский певец SHAMAN, настоящее имя которого — Ярослав Дронов, после критики за использование иностранной техники в своей работе обратился к «недоброжелателям», призвав их задуматься над вдохновением создателей этой техники.

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