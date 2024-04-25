Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • petrabramovichg
    Б...ть, я бы тем кто придумывал такие тесты задал бы сначала тесты по физике и квантовой механике, например. Должно б...Как это будет по-...
  • Галина Друзина
    Всех таких чинуш наказывать как можно строго. А этих мигрантов, которые давали деньги - выслать из страны и лишить гр...Полицейские в Бал...
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    Живы будем, не помрём,а там видно будет."Не будет страны ...

Расчеты «Града» показали, как защищают Белгородскую область от ВСУ

Расчеты «Града» показали, как защищают Белгородскую область от ВСУ

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