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Царьград

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Виктор Фисенко объявил об успешной реализации 230 тысяч проектов

Виктор Фисенко объявил об успешной реализации 230 тысяч проектов

Виктор Фисенко сообщил о достижении более 230 тысяч результатов модернизации первичного звена здравоохранения России с 2021 по 2025 год, включая строительство поликлиник и установку оборудования.

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