Зеля и Украина...

Сергей Дмитриев

...Проходил ли Зеленский пробы на роль Президента Украины? И если да, то какой Худсовет утвердил. Надо признать, что профи-клоун блестяще играет эту роль. Особенно он комичен в эпизодах в окружении военных, тыча многозначительно пухлым пальчиком в карту.