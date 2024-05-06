Зеля и Украина...

СССР-Россия
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СССР-Россия

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ЦЕЛЬ ОДНА - В НАПОЛЕОНЫ,УБИВАЯ МИЛЛИОНЫ.Весь в долгах.От кладбищ - мрак.Что в итоге?Он - мудак! Валентин Логинов   .

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
...Проходил ли Зеленский пробы на роль Президента Украины? И если да, то какой Худсовет утвердил. Надо признать, что профи-клоун блестяще играет эту роль. Особенно он комичен в эпизодах в окружении военных, тыча многозначительно пухлым пальчиком в карту.
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19 час.
Алексей Куницын
Стране 404 нужны не граждане, а пушечное сало. Просроченный президент и такие же просроченные украинцы И остаётся только снова на Майдан, или на фронт - до последнего украинца! Ура безвиз! Европа-Киев- Фронт-Кладбище
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15 час.

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