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Царьград

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The Nation: Фальшивый полицейский участок раскрыт в Камбодже

The Nation: Фальшивый полицейский участок раскрыт в Камбодже

В Камбодже на территории скам-центра O'Smach обнаружили фальшивый полицейский участок и больницу. Подозревают связь с торговлей органами.

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