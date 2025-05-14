Вчера, в 6:30 утра, на бульваре Ушакова состоялось совещание с участием общественности, представителей администрации города, Калининского округа, заказчика, подрядчика.
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Вчера, в 6:30 утра, на бульваре Ушакова состоялось совещание с участием общественности, представителей администрации города, Калининского округа, заказчика, подрядчика.
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