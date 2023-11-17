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Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН

До сих пор в России табуирована тема деятельности некоторых детей известных некогда персон, и результаты воспитания студентов в некоторых российских вузах неприемлемы.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
На мой взгляд не совсем Соловьев прав: На хрен - это на хрен - и тут я с ним согласен, а вот на фронт??? Большой вопрос, начнут там либералы воду мутить, а СМЕРШ мы ещё не создали.
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1 час.
СБ
Сергей Б
Да, воевать должна Армия, а трубы врагов в мешки складывать могут и преподаватели РУДН,не беря в руки оружия
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1 час.
МП
Михаил Пантюхин
Я не пойму, в ВУЗАХ идёт полным ходом воспитание 5 колонны!? И что? РУДН является до сих пор &quot;образцом патриотизма&quot;!? А власть на это смотрит и не видит, что России подкладывают очередную свинью, нет, не свинью, а стада свиней!? Я понимаю, что не все детки будут услужливо верить заокеанскому &quot;гегемону&quot;! Но все-таки не понятно! Можно себе представить, что в пиндостане откроется ВУЗ с русской составляющей? Нет! А в России что можно!???
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38 мин.

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