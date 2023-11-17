Соловьев предложил "на хрен на фронт" отправить преподавателей РУДН

На мой взгляд не совсем Соловьев прав: На хрен - это на хрен - и тут я с ним согласен, а вот на фронт??? Большой вопрос, начнут там либералы воду мутить, а СМЕРШ мы ещё не создали.

МП

Михаил Пантюхин

Я не пойму, в ВУЗАХ идёт полным ходом воспитание 5 колонны!? И что? РУДН является до сих пор "образцом патриотизма"!? А власть на это смотрит и не видит, что России подкладывают очередную свинью, нет, не свинью, а стада свиней!? Я понимаю, что не все детки будут услужливо верить заокеанскому "гегемону"! Но все-таки не понятно! Можно себе представить, что в пиндостане откроется ВУЗ с русской составляющей? Нет! А в России что можно!???