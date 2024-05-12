5 видов меда, которые обязательно стоит попробовать

То, что мед — продукт не только очень вкусный, но и полезный, знает практически каждый. Однако далеко не каждый знает, что мед имеет огромное количество сортов, которые различаются по вкусу, аромату и своему воздействию на наш организм.
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