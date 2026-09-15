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Достойный фундамент для традиций. В Рубцовске за четверть миллиарда отремонтировали школу

Достойный фундамент для традиций. В Рубцовске за четверть миллиарда отремонтировали школу

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил учреждение, пообщался с педагогами и учениками Второе рождение получила рубцовская кадетская школа № 2 им.

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