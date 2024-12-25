Посланник Трампа по Украине Келлог: США полны решимости принести в регион мир

Будущий специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог раскритиковал ракетный удар России по украинским объектам и заявил о желании Вашингтона принести в регион мир.
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