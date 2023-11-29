Пашинян нашел замену российскому оружию

Армения закупит партию индийских самоходных гаубиц MArG, до этого Ереван приобрел у Нью-Дели РСЗО «Пинака» и противотанковые ракеты Павел Еськов Фото: Imago/Hindustan Times Материал комментируют: Юрий Кнутов Индийская компания Bharat Forge подтвердила планы по поставкам в Армению самоходных гаубиц MArG 155.