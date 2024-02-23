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В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

В России связали фейк о банкротстве СПБ Биржи с попыткой манипулировать акциями

Причиной резкого падения акций СПБ Биржи стало фейковое заявление о банкротстве торговой площадки. Попытки манипулирования рынком в отношении ценных бумаг с распространением ложной информации связали в Банке России.

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