Япония против США: Премьер-министр не сдержался в прямом эфире

Как только на Японию сбросили две атомные бомбы, так США стала лучшим другом япошкм. Оказывается только сила нужна в этом мире.

Надежда

" Япония против США" слишком громко сказано! Не могут марионетки на ниточках пойти против своих кукловодов! Япону-мать заокеанские бандиты сначала бомбили атомными бомбами, а затем дали денег в долг, после чего запретили вспоминать кто именно сбросил бомбы на их города и "храбрые" самураи покорно подчинились...