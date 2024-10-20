«Я всегда буду помнить тот ужас, который я испытал, будучи в шестом классе младшей школы. Тогда я впервые увидел кадры сброшенной на Хиросиму атомной бомбы, опубликованные Соединенными Штатами.
Япония против США: Премьер-министр не сдержался в прямом эфире
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Вячеслав Галимов
Как имели янки самураев , так и дальше будет .
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7 час.
Бобкина Татьяна
Как только на Японию сбросили две атомные бомбы, так США стала лучшим другом япошкм. Оказывается только сила нужна в этом мире.
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7 час.
Надежда
" Япония против США" слишком громко сказано! Не могут марионетки на ниточках пойти против своих кукловодов! Япону-мать заокеанские бандиты сначала бомбили атомными бомбами, а затем дали денег в долг, после чего запретили вспоминать кто именно сбросил бомбы на их города и "храбрые" самураи покорно подчинились...
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5 час.
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