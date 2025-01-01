Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты! Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.
Пираты, говоришь?
Комментарии
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Александр
Мечты мечты.... В очередной раз схаваем!😜 Не привыкать.
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2 час.
Людмила Лиханова
Судя по всему вы терпила по жизни и просто из тех у кого коньяк пахнет клопами. Фу...
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2 час.
Александр Конкин
Мечты, мечты... Наша 5 колонна весь танкерный флот сдат, лишь бы не обидет "уважаемых партнёров"..
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2 час.
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