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Пираты, говоришь?

Пираты, говоришь?

Что тут у нас на горизонте? Йо-хо-хо! Это же пираты! Что? Каперы? А состояние войны объявлено? Нет? А каперская лицензия у них есть? Тоже нет? Ну тогда какие они каперы? Они – пираты!Если кто не понял, то я про захват финнами приписанного к Гонконгу (по другим сведениям – к островам Кука) судна «Eagle S» с грузом российской нефти.

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Комментарии
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Александр
Мечты мечты.... В очередной раз схаваем!😜 Не привыкать.
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2 час.
Людмила Лиханова
Судя по всему вы терпила по жизни и просто из тех у кого коньяк пахнет клопами. Фу...
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2 час.
Александр Конкин
Мечты, мечты... Наша 5 колонна весь танкерный флот сдат, лишь бы не обидет &quot;уважаемых партнёров&quot;..
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2 час.

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