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Анчелотти о травмах в «Реале»: «Разговоры об этом – неуважение к тем, кто может играть. Если мы справимся с проблемами, значит, этот состав хорош»

Анчелотти о травмах в «Реале»: «Разговоры об этом – неуважение к тем, кто может играть. Если мы справимся с проблемами, значит, этот состав хорош»

«Частые разговоры о травмах и проблемах, которые у нас есть, кажутся мне неуважительными по отношению к тем, кто может играть и хорошо справляется.

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