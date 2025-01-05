Театр абсурда
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Театр абсурда

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Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Порядка 1,5 млн рабочих рук не хватает в настоящее время в России, а к 2030-му году кадровый дефицит может вырасти до 2 млн, заявила в интервью газете «Известия» генеральный директор агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

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Комментарии
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Alexp69
Может хватит уже врать про дефицит рабсилы? Да, у нас на предприятии не хватает токарей, сварщиков, электриков. Зато с избытком хватает контролеров, которые ходят по цеху и фотографируют присевших отдохнуть. &quot;Нарушителей&quot; штрафуют, лишают премиальных, могут уволить. Ага, в условиях &quot;дефицита&quot; рабочих.
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