Плачемся, что рабочих рук не хватает, а у нас 2−3 миллиона мужиков в магазинах лифчики охраняют

Alexp69

Может хватит уже врать про дефицит рабсилы? Да, у нас на предприятии не хватает токарей, сварщиков, электриков. Зато с избытком хватает контролеров, которые ходят по цеху и фотографируют присевших отдохнуть. "Нарушителей" штрафуют, лишают премиальных, могут уволить. Ага, в условиях "дефицита" рабочих.