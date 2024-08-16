Французскому комедийному актеру Пьеру Ришару исполнилось 90 лет

16 августа французскому актеру и режиссеру Пьеру Ришару исполняется 90 лет. Наследник комика 60-х Луи де Фюнеса, "высокий блондин в черном ботинке", "самый знаменитый дурак кинематографа", винодел и успешный ресторатор — это все о нем.