Звёздные войны 2.0: наше неизбежное будущее? SBIRS GEO-5 – элемент американской системы о ракетном нападении, очень лакомый объект для атакиСпутник спутнику не братМы ещё даже не начинали.
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Звёздные войны 2.0: наше неизбежное будущее? SBIRS GEO-5 – элемент американской системы о ракетном нападении, очень лакомый объект для атакиСпутник спутнику не братМы ещё даже не начинали.
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