Вышел финальный трейлер хоррора “Микки Монстр” Компания Sleight of Hand Productions вып...

Вышел финальный трейлер хоррора “Микки Монстр”Компания Sleight of Hand Productions выпустила финальный трейлер к фильму “Микки Монстр” – кровавой пародии на “Пароход Вилли”, в которой всемирно известный мышонок Disney превращается в неумолимую машину для убийства.