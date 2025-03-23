Вышел финальный трейлер хоррора “Микки Монстр” Компания Sleight of Hand Productions вып...

Вышел финальный трейлер хоррора “Микки Монстр”Компания Sleight of Hand Productions выпустила финальный трейлер к фильму “Микки Монстр” – кровавой пародии на “Пароход Вилли”, в которой всемирно известный мышонок Disney превращается в неумолимую машину для убийства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)