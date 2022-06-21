Военное обозрение

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Самая заветная цель: ВСУ намерены уничтожить Крымский мост

Самая заветная цель: ВСУ намерены уничтожить Крымский мост

Источник: ufa-news.ru Дурень думкой богатеет Есть на Украине такой генерал-майор Дмитрий Марченко, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ.

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