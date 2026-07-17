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Чьи реальные судьбы скрываются за образами героев фильма «В бой идут одни „старики“»

Чьи реальные судьбы скрываются за образами героев фильма «В бой идут одни „старики“»

Шедевр Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» до сих пор заставляет зрителей замирать у экранов, ведь за каждым ключевым персонажем — от Маэстро до Смуглянки — стоят подлинные судьбы советских лётчиков и механиков, воевавших на фронте.

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