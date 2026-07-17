Чьи реальные судьбы скрываются за образами героев фильма «В бой идут одни „старики“»

Шедевр Леонида Быкова «В бой идут одни „старики“» до сих пор заставляет зрителей замирать у экранов, ведь за каждым ключевым персонажем — от Маэстро до Смуглянки — стоят подлинные судьбы советских лётчиков и механиков, воевавших на фронте.