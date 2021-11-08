В Кабардино-Балкарии автоинспекторы и общественники провели акцию «Осень без ДТП!»

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителем Общественного совета при ОМВД России по Эльбрусскому району Зухрой Газаевой и волонтерами филиала Ресурсного центра по развитию добровольчества КБР провели профилактические беседы с водителями.
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