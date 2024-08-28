Как на Руси копейка появилась

30 лет назад, 28 августа 1994 года, история копейки в том виде и в том значении в каком её знали наши предки закончилась – осталась позадиСамой знаменитой и популярной на протяжении веков монетой России стала копейка.
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