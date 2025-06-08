Авианосец «Ляонин» впервые приблизился к самой восточной территории Японии

Согласно данным МО обороны Японии, в районе самого восточного острова страны находился и проводил тренировочные занятия авианосец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), 8 июня сообщает The Kyodo News.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии