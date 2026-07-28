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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоэль Ромеро и Даррен Тилл проведут бой на голых кулаках 26 сентября

Лига BKFC анонсировала бой на голых кулаках между Йоэлем Ромеро и Дарреном Тиллом . Поединок пройдет 26 сентября в Манчестере.

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