Зеленский: Украина будет удерживать территории в Курской области

По словам президента, расчет Киева на то, чтобы заставить РФ сесть за стол переговоров на украинских условиях Киев планирует удерживать территории в Курской области, заявил в интервью телеканалу NBC News Владимир Зеленский.
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