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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Софья Муравьева: «Тройной аксель мне необходим, очень люблю этот прыжок. А четверные... В них я не профессионал»

– Раньше вы говорили, что без четверных современное фигурное катание невозможно. Сейчас мнение изменилось? – Я меняюсь, так что да, думаю, изменилось.

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