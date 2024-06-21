День йоги пройдет в Левобережном

Во время бесплатных мастер-классов 23 июня профессиональные инструкторы сети спортклубов «Территория фитнеса» расскажут, как с помощью асан и дыхательных практик развить гибкость и укрепить мышцы ног, спины и пресса, обучат азам медитации и йоги.