День йоги пройдет в Левобережном

Во время бесплатных мастер-классов 23 июня профессиональные инструкторы сети спортклубов «Территория фитнеса» расскажут, как с помощью асан и дыхательных практик развить гибкость и укрепить мышцы ног, спины и пресса, обучат азам медитации и йоги.
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