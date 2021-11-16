Англия вышла на ЧМ, Италия попала в стыки, Карпин думает о будущем в сборной, Рублев победил Циципаса и другие новости утра

1. Англия и Швейцария вышли на ЧМ-2022, Италия и Польша отправились в стыковые матчи. Итальянцы на выезде сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0), а швейцарцы разгромили Болгарию (4:0).

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