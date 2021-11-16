Англия вышла на ЧМ, Италия попала в стыки, Карпин думает о будущем в сборной, Рублев победил Циципаса и другие новости утра

1. Англия и Швейцария вышли на ЧМ-2022, Италия и Польша отправились в стыковые матчи. Итальянцы на выезде сыграли вничью с Северной Ирландией (0:0), а швейцарцы разгромили Болгарию (4:0).
Популярные статьи
- «QR-код – это цифровой ошейник. Как только это дерьмо воплотится в жизнь, мы окончательно потеряем свободу». Хореограф группы Тутберидзе об антиковидных мерах
- Евролига. «Жальгирис» победил «Панатинаикос», 25 очков Козюра помогли «Реалу» обыграть «Виллербан» и другие результаты
- Россия победила Швецию (5:2) и выиграла Турнир четырех наций (U20)