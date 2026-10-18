Предприятие сможет выпускать 15 000 км сверхпроводящей ленты в год Китайская Shanghai Superconducting Technologies (SST) завершила возведение основного здания нового производственного комплекса высокотемпературной сверхпроводящей ленты, причем речь о решении уже второго поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым