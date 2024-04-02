Сегодня плановые электроотключения коснутся лишь Астрахани и камызякского поселка

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. Во вторник, 2 апреля, плановые отключения электричества коснутся Астрахани, Кулаковского промузла в Приволжском районе и поселок Верхнекалиновский Камызякского района: Самое короткое отключение продлится 5 ов самое длительное - 9 часов.
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