«Сад памяти», «Дерево Победы» — кузбассовцы присоединяются к акциям памяти, высаживая деревья

В преддверии 9 мая жители региона высаживают деревья в память о тех, кто приближал Великую Победу. Так, жители Полысаева присоединились к международной акции «Сад памяти», а в Новокузнецком районе высадили сосны в рамках акции «Дерево Победы».
В преддверии 9 мая жители региона высаживают деревья в память о тех, кто приближал Великую Победу. Так, жители Полысаева присоединились к международной акции «Сад памяти», а в Новокузнецком районе высадили сосны в рамках акции «Дерево Победы».
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