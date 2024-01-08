Пасечник: нештатный сход авиабомбы произошел в Рубежном в ЛНР

При выполнении боевой задачи самолетом воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации над городом Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) произошел внештатный сход авиационного боеприпаса "ФАБ-250".
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