В Калужской области подрядчик оштрафован более чем на миллион рублей

Подрядная организация не отремонтировала вовремя дорогу в Обнинске и за это ее наказали штрафом в размере более одного миллиона рублейПодрядная организация не отремонтировала вовремя дорогу в Обнинске и за это ее наказали штрафом в размере более одного миллиона рублей.