В Калужской области подрядчик оштрафован более чем на миллион рублей

Подрядная организация не отремонтировала вовремя дорогу в Обнинске и за это ее наказали штрафом в размере более одного миллиона рублейПодрядная организация не отремонтировала вовремя дорогу в Обнинске и за это ее наказали штрафом в размере более одного миллиона рублей.
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