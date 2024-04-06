На экс-звукорежиссера Цоя составили протокол о пропаганде наркотиков из-за песни 40-летней давности

Об этом рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева. Сотрудники правоохранительных органов составили административный протокол в отношении музыканта, звукорежиссера и поэта из Санкт-Петербурга Алексея Вишни.
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