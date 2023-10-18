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Медведев: нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США

Медведев: нестабильный Ближний Восток оказался весьма полезен США

Заместитель руководителя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил, что ни одна администрация США никогда не была заинтересована в окончательном урегулировании на Ближнем Востоке, нестабильный взрывоопасный регион оказался весьма полезен Америке, он приносит ей влияние и большие деньги.

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