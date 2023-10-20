Никакой он не папик: раскрыта личность бойфренда Бони

Стало известно, с кем сейчас отдыхает ведущая. Виктория Боня Социальные сетиРуслан Гасанов Социальные сетиВиктория Боня будет разочарована, когда узнает, что журналисты рассекретили личность мужчины, который на днях увёз её на Мальдивы.
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