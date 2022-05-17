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Пульмонолог Белевский рассказал о пользе ЗОЖ при постковидных изменениях в дыхании

Пульмонолог Белевский рассказал о пользе ЗОЖ при постковидных изменениях в дыхании

pixabay.com Некоторые пациенты, переболев ковидом, начали испытывать проблемы с дыханием. О том, как восстановить здоровье при помощи ЗОЖ, рассказал главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения, пульмонолог Андрей Белевский.

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