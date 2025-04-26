Сказка для двоих
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Сказка для двоих

186 523 подписчика

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Случайная связь мужа закончилась беременностью.

Случайная связь мужа закончилась беременностью.

Супруг Кати Егор потребовал развода после семи лет счастливого брака. Сначала она не могла понять, что стало причиной такого резкого разрыва отношений.

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Комментарии
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ВераВерная
Мария, вот до чего вы мне нравитесь))) Вы следопыт такой))) Это же не сайт о политике и экономике, это такой контент, где мозги перезагружать надо, от всех этих тяжелых политических статей  мы сюда и заходим отойти от негатива. Какие там правила правописания, зачем? Я вообще сюда захожу как на камеди-клаб. Ну о чем вы?
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13 час.
Элеонора Коган
Егор получил, что заслужил, изменщик проклятый.А,может, это и не его ребёнок, она же шалая бабёнка, могла и нагулять.А Катя молодец, справилась, и дело своё открыла. Хорошо, что мама её поддержала и помогла.
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10 час.
Халида Мендыбаева
Авторы -жертвы ЕГЭ!
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