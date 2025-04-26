Супруг Кати Егор потребовал развода после семи лет счастливого брака. Сначала она не могла понять, что стало причиной такого резкого разрыва отношений.
Случайная связь мужа закончилась беременностью.
Комментарии
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ВераВерная
Мария, вот до чего вы мне нравитесь))) Вы следопыт такой))) Это же не сайт о политике и экономике, это такой контент, где мозги перезагружать надо, от всех этих тяжелых политических статей мы сюда и заходим отойти от негатива. Какие там правила правописания, зачем? Я вообще сюда захожу как на камеди-клаб. Ну о чем вы?
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13 час.
Элеонора Коган
Егор получил, что заслужил, изменщик проклятый.А,может, это и не его ребёнок, она же шалая бабёнка, могла и нагулять.А Катя молодец, справилась, и дело своё открыла. Хорошо, что мама её поддержала и помогла.
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10 час.
Халида Мендыбаева
Авторы -жертвы ЕГЭ!
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1 час.
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