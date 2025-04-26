Случайная связь мужа закончилась беременностью.

ВераВерная

Мария, вот до чего вы мне нравитесь))) Вы следопыт такой))) Это же не сайт о политике и экономике, это такой контент, где мозги перезагружать надо, от всех этих тяжелых политических статей мы сюда и заходим отойти от негатива. Какие там правила правописания, зачем? Я вообще сюда захожу как на камеди-клаб. Ну о чем вы?