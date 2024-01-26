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ГИБДД: 304 человека погибли, 8967 пострадали в 8090 ДТП в Москве в 2023 году

ГИБДД: 304 человека погибли, 8967 пострадали в 8090 ДТП в Москве в 2023 году

За 12 месяцев 2023 года в Москве произошло 8090 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 304 человека, а еще 8967 получили различные травмы, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной Госавтоинспеции.

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