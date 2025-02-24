В Курской области за неделю ГЖИ выдало 20 предостережений управляющим компаниям

<p style="text-align:justify"><strong>В ходе еженедельного заседания врио председателя регионального Правительства Александр Чепик сообщил, что по данным государственной жилищной инспекции на прошлой неделе в отношении управляющих компаний было проведено восемь внеплановых проверок и четыре плановых.