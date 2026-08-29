НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военное обозрение

3 830 подписчиков

Глава МИД Польши призвал Запад не бояться ядерного оружия России

Глава МИД Польши призвал Запад не бояться ядерного оружия России

Сикорский считает, что Западу не стоит опасаться «разозлить» Россию.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гарий Щерба
Гарий Щерба

Просто  ПОРАЖАЮСЬ  с  ПШЕЦКИХ  НЕДОНОСКОВ , призывают всех  НЕ БОЯТЬСА РОССИИ  и тут же  НЕ ОТХОДЯ от  КАССЫ  сами  СЦАТ КИПЯТОЧКОМ  и  ПРОСЯТ ФАШИЗМНГТОН  о дополнительных расположений войск  США  на  ЛЯХСКОЙ  территории , тем самым объясняя что тогда  РОССИЯ  НЕ НАПАДЁТ  на  ПШЕКОВ ...!!! ТВАРИ ДЕШЁВЫЕ ,  только ХОЗЯИНА СМЕНИЛИ  а как были  ШЕСТЁРКАМИ , таковыми и  ОСТАЮТСА.