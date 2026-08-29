Сикорский считает, что Западу не стоит опасаться «разозлить» Россию.
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Просто ПОРАЖАЮСЬ с ПШЕЦКИХ НЕДОНОСКОВ , призывают всех НЕ БОЯТЬСА РОССИИ и тут же НЕ ОТХОДЯ от КАССЫ сами СЦАТ КИПЯТОЧКОМ и ПРОСЯТ ФАШИЗМНГТОН о дополнительных расположений войск США на ЛЯХСКОЙ территории , тем самым объясняя что тогда РОССИЯ НЕ НАПАДЁТ на ПШЕКОВ ...!!! ТВАРИ ДЕШЁВЫЕ , только ХОЗЯИНА СМЕНИЛИ а как были ШЕСТЁРКАМИ , таковыми и ОСТАЮТСА.