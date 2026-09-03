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Царьград

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Путин укрепил сотрудничество с Индонезией на ВЭФ-2026

Путин укрепил сотрудничество с Индонезией на ВЭФ-2026

Президент Владимир Путин и лидер Индонезии обсудили ключевые направления сотрудничества на Восточном экономическом форуме 2026 во Владивостоке, акцентировав внимание на сельском хозяйстве, судостроении и атомной энергетике.

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